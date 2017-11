Sabia que andar de avião aumenta o prazer sexual? Dez curiosidades sobre aviões que provavelmente não sabia

Os aviões mudaram muito desde que foram inventados há mais de 100 anos, pelos irmãos Wright. A engenharia aeroespacial largou a madeira e o tecido e abraçou a tecnologia, para criar o conceito moderno de "avião" que todos conhecemos.

Acha que sabe tudo o que há para saber sobre aviões? Apresentamos-lhe 10 coisas que se calhar nãosabia:

OS AVIÕES SÃO RESISTENTES A RELÂMPAGOS

Os aviões comerciais foram desenhados com uma ideia em mente: a resistência aos relâmpagos pelos quais são atingidos durante os voos. Cada aeronave é atingida por relâmpagos, em média, uma vez por ano, ou seja, sofre uma descarga elétrica a cada mil horas de voo.

Para os aviões modernos, isto não é preocupante. O ultimo avião a sofrer um acidente devido a relâmpagos foi em 1963, e desde então os aviões foram desenhados de modo a conseguirem ser atingidos por raios em segurança, de modo a dispersarem a corrente elétrica e não se danificarem.

UM DOS MAIS GRAVES ACIDENTES DA HISTÓRIA DA AVIAÇÃO DEU-SE EM TERRA

Aconteceu em 1977 e ficou conhecido na história como o Desastre aéreo de Tenerife . Dois aviões de passageiros já carregados chocaram frontalmente um contra o outro no meio da pista de aterragem do aeroporto de Tenerife Norte.

Foram diversos os fatores que levaram ao acidente - entre os quais terrorismo e erro humano – que tirou a vida a mais de 500 pessoas.

NÃO SÃO PRECISOS OS DOIS MOTORES PARA O AVIÃO VOAR

É sempre aconselhável que ambos os motores estejam operacionais antes de levantar voo – afinal, o avião tem dois motores por um motivo.

No entanto, caso um dos motores falhe a meio de um voo, o avião consegue manter-se na rota sem grandes problemas. Como reporta a Popular Mechanics , voar apenas com um motor é possível, embora faça com que o avião gaste mais combustível e reduza a distância que consegue percorrer.

Aos aviões comerciais atuais que fazem voos de longa duração são atribuídos certificados obrigatórios ETOPS – sigla para Extended Twin Engine Operations - pelas diversas autoridades aeronáuticas (como a FAA ou a EASA). Estes certificados indicam quanto tempo os aviões conseguem voar com um motor operacional.

Os populares Boeing 787 possuem um certificado ETOPS-330 , o que significa que estão aptos a voar 330 minutos enquanto um dos motores permanecer operacional.

EXISTEM AVIÕES COM QUARTOS SECRETOS PARA A TRIPULAÇÃO

Os voos de longa duração podem ser muito cansativos para a tripulação do avião. Para ajudar a combater o cansaço e a manter os níveis de alerta, alguns aviões vêm equipados com pequenos quartos , onde os membros da tripulação podem dormir se assim necessitarem.

Os quartos estão localizados por cima da cabine dos passageiros e são normalmente acessíveis através de uma escadaria escondida.

O MEDO DE VOAR É UMA FOBIA REGISTADA

Embora o avião seja um dos meios de transporte mais seguros, muitas pessoas têm um medo extremo de voar. Este medo, muitas vezes designado como aerofobia , é uma perturbação de ansiedade reconhecida que pode afetar diversos aspetos da vida da pessoa.

Desde relações familiares até à própria carreira, o medo de voar pode restringir a vida de quem o sofre de várias formas. Felizmente, existem formas de contrariar este medo, que podem passar por terapia, medicação ou pela simples perceção e interiorização de como um avião funciona.

A COMIDA TEM UM SABOR DIFERENTE DURANTE O VOO

A comida de avião nunca teve muito boa fama. Mas serão as companhias aéreas as únicas responsáveis por isso? Um estudo realizado em 2005 pela Cornell University diz que não.

Aparentemente, o ambiente do interior de um avião consegue alterar a forma de como as pessoas percecionam os sabores. Segundo o estudo, as coisas doces ficam menos doces e os sabores salgados são acentuados.

Em adição, um outro estudo alemão frisa a dificuldade acrescida de sentir sabores doces e amargos quando em grandes altitudes.

PORQUE SE ABREM AS PERSIANAS E SE APAGAM AS LUZES DE CABINE DURANTE A ATERRAGEM?

Cada vez que o avião está prestes a aterrar de um voo noturno, o ritual é sempre o mesmo: o capitão apaga as luzes da cabine e pede a todos os passageiros que mantenham as persianas abertas até o avião parar por completo. Porquê? A resposta consegue ser surpreendente e óbvia ao mesmo tempo.

Caso a aterragem corra mal e os passageiros precisem de evacuar o avião, os seus olhos vão já estar habituados à escuridão e o processo envolverá menos riscos. Da mesma forma, as luzes de emergênciasão mais facilmente visíveis num ambiente escuro.

As persianas abertas, por sua vez, servem para uma perceção mais eficaz do ambiente em redor do avião.

ALGUNS AVIÕES TÊM UM SÍTIO PRÓPRIO PARA CADÁVERES

Na insólita eventualidade de um passageiro morrer a meio de um voo, a primeira situação a considerar é a de desviar a rota do avião para o aeroporto mais próximo.

Quando isso não é possível, a tripulação tem de guardar o cadáver onde conseguir, mesmo que isso signifique que este tenha de ficar na cabine com o resto dos passageiros, que é o que acontece caso não haja mais nenhum espaço.

Em resposta a este problema, a Singapore Airlines arranjou uma também insólita solução: os mais recentes aviões da companhia estão equipados com compartimentos próprios para guardar cadáveres, situados perto das saídas de emergência, reporta o The Guardian . Durante os voos de longo curso em que se dê um óbito, a tripulação esta instruída a guardar o cadáver nesse mesmo sítio.

ANDAR DE AVIÃO AUMENTA O PRAZER SEXUAL

As vibrações do interior do avião e os baixos níveis de oxigénio sentidos a bordo despertam o apetite sexual e, caso se consume o ato dentro da aeronave, levam a orgasmos mais intensos, relata a Maxim .

Se quiser fazer parte do Mile High Club - o "clube" fictício a que pertencem aqueles que já praticaram sexo em aviões em movimento - lembre-se de pensar previamente nos riscos e nas recompensas de afiliação. Afinal, as praticas sexuais em aviões são ilegais em todos os países e, dependendo do humor de quem o apanhar a fazê-lo, pode ou não levar a vários anos de prisão.

PREVÊ-SE A CRIAÇÃO DE UM AVIÃO TRANSPARENTE

A empresa de aeronáutica Airbus está a desenvolver um avião transparente que permitirá visualizar o céu durante o voo, reporta o Daily Mail .

Para além do design apelativo – exceto para quem tiver vertigens – a aeronave deverá vir equipada com uma série de tecnologia inovadora, entre ela uma série de entretenimento multimédia baseado em hologramas e a capacidade de comunicar com aparelhos exteriores ao avião. A empresa prevê o lançamento do avião para 2050.