O segredo da atração e retenção de talento nos escritórios do futuro

A gestão das empresas nas sociedades atuais assume um conjunto de caraterísticas distintivas com repercussões visíveis, entre outros campos, nos locais de trabalho e na forma como neles interagimos. A perceção de conceitos como tempo, espaço e flexibilidade alterou-se, fruto da transição das organizações para um novo paradigma, no qual a criatividade e a interligação entre as diferentes áreas e funções existentes ganham protagonismo. Esta mudança é também geracional, com os Millenials, que se estima virem a formar mais de 50% da força de trabalho até 2025 em todo o mundo, a evidenciarem caraterísticas e necessidades muito distintas das gerações anteriores.

Com efeito, assistimos hoje a uma redefinição dos modelos de trabalho e das culturas corporativas, elementos chave para que as organizações consigam assegurar os índices desejados de competitividade. Numa altura em que é reconhecido um papel preponderante ao elemento humano para o sucesso das mesmas, os espaços de trabalho espelham todas estas alterações, através da incorporação de tendências como a criação de espaços amplos, informais, mais colaborativos e multifuncionais, que combinem a essência dos locais de trabalho com a sensação de home feeling, um ambiente informal, que não crie bloqueios à comunicação e à interação humana. Políticas como a de hot seat e clean desk, promoção de diferentes espaços com propósitos específicos, desde scrum rooms a focus rooms, são apenas alguns exemplos de opções que têm vindo a ganhar dimensão entre as organizações que se mantêm na linha da frente do mercado na atração e retenção de talento.

A arquitetura deve acompanhar estas tendências e manter o seu pressuposto inicial: a garantia de uma fusão entre a estética e a funcionalidade do espaço, assegurando, neste caso, a materialização visível dos elementos distintivos da cultura e da marca de cada empresa, ao mesmo tempo que oferece respostas físicas às necessidades dos colaboradores e da organização. Para responder a este complexo desafio, é essencial o desenvolvimento de uma estratégia, processo que designamos como Workplace Strategy e a que se associa o conceito de ‘Brandchitecture’, através do qual transformamos os espaços de trabalho das organizações em veículos de transmissão do seu ADN corporativo, refletindo a identidade e as caraterísticas que lhes são exclusivas, e permitindo aos colaboradores embrenharem-se diariamente na cultura, missão e valores da sua empresa.

Na maioria dos casos, os clientes implementam métricas de análise da eficácia deste tipo de intervenções e mudanças, que têm permitido comprovar um impacto real e significativo em múltiplas áreas operacionais. Da comercial ao marketing, passando pelas áreas de suporte ao negócio, os novos espaços e a projeção de uma imagem e cultura irreplicáveis acarretam um leque de vantagens competitivas único. O foco, esse, continua a estar naquele que é e que continuará a ser considerado o principal ativo de qualquer empresa: as pessoas.