Coworking: A dança das cadeiras 

Ainda lá estão os corrimãos que durante mais de 30 anos levaram milhares de espetadores às salas do extinto cinema Quarteto. Só que agora o filme é outro: em vez de amantes da sétima arte à procura do grande ecrã, quem se cruza nas escadarias são dezenas de jovens trabalhadores a caminho de mesas com computadores, salas de trabalho e espaços para descontrair.

A Places, que investiu €200 mil na adaptação daquele edifício de três andares no centro de Lisboa, integra a vaga mais recente de espaços para coworking que nascem nas principais zonas urbanas do País, respondendo à procura por contextos de trabalho mais flexíveis e criativos. “Este tipo de escritórios é o futuro. É uma oportunidade de negócio, não para um ou dois anos, mas para cinco ou dez. Em Lisboa, vai tornar-se algo muito enraizado”, acredita André Cardoso. No final de julho, quando a EXAME esteve no Places do ex-Quarteto, ele e a sua sócia, Mariana Gil, ultimavam os últimos contratos com empresas para ocupar as 140 posições de trabalho existentes no edifício. No entanto, a escada subiu-se mais rápido do que eles próprios esperavam: num par de meses tinham o espaço praticamente lotado, quando o plano de negócios previa que isso só acontecesse ao fim de seis meses.

O modelo do coworking parece ter pegado de estaca. Onde o figurino tradicional de escritórios traz rigidez, ele acena com flexibilidade e conveniência. Os prazos de arrendamento são consideravelmente menores, comparados com os cinco anos do escritório típico, e todos os serviços associados ao espaço ficam concentrados num pacote, pago ao dia, semana ou mês. A cereja no topo do bolo: estão fisicamente concebidos para satisfazer a geração millennial, a quem apetecer contextos mais descontraídos e de interação.

Espaço ainda é residual

Números da Coworking Resources apontam para 18 mil lugares deste género existentes no mundo, valor que pode aumentar para 26 mil em três anos. Não é fácil estimar com exatidão a oferta a nível nacional. O site coworker.com refere cerca de 110 espaços em Portugal, perto de 75 dos quais em Lisboa. O boom do turismo que deu visibilidade a Lisboa e Porto, o talento qualificado e o custo de vida mais baixo ajudam a explicar, em parte, o desenvolvimento do fenómeno em Portugal, puxado pelo interesse de grandes multinacionais, indústrias criativas, jovens expatriados e nómadas digitais à boleia da mobilidade. A procura ativa e a quase residual oferta disponível de escritórios fizeram o resto.

A Cushman & Wakefield (C&W) avalia que o espaço ocupado pelo coworking, embora diminuto, esteja em crescimento nas principais áreas urbanas. Na Grande Lisboa a consultora estima uma oferta na casa dos 62 mil m², superando os 20 mil m² no Grande Porto. O peso em relação ao parque total de escritórios (que também estão a adaptar-se ao conceito) é de 1,4%. “No caso dos imóveis tradicionais de escritórios, a concorrência dos conceitos de coworking não é uma realidade. A sua dimensão é ainda muito reduzida e o público para este tipo de espaços é ainda uma minoria”, esclarece Marta Costa, partner e head of research da C&W.

Na maior parte dos casos, os operadores arrendam e adaptam espaços preexistentes, às vezes mesmo em edifícios de escritórios. Procuram localizações bem servidas de transportes, próximas de serviços, onde os colaboradores possam concentrar a sua vida profissional e pessoal, detalha Vera Geraldes. A responsável da equipa de escritórios da C&W nota ainda dois fatores que podem fazer a diferença: a dimensão do edifício e a exposição à luz natural. “Cobram-se mensalidades mais altas nos espaços que têm janelas”, resume à EXAME.

Lisboa, onde a procura é mais evidente, foi também ponto de largada de duas das mais robustas cadeias nacionais. O LACS, que em junho de 2018 abriu o primeiro edifício junto ao Tejo, tem três localizações na região. Também a IDEA Spaces vai a caminho do terceiro espaço, que deverá permitir duplicar a capacidade total para 1 300 membros. Em ambos os casos, a oferta colocada no mercado é rapidamente tomada. Se no caso do espaço mais recente do LACS (o dos Anjos, inaugurado em abril), a ocupação atingiu 80% em três meses, a lista de espera para o novo edifício da IDEA Spaces (10 pisos na Defensores de Chaves) faz prever que 60% esteja tomado no soft launch, esperado para o final de 2019.

O frenesim da procura reflete-se nos prazos de retorno. A recuperação dos €6 milhões de investimento global do LACS “ocorreu antes do esperado”, segundo Dulce Martinho, general manager da rede. No Places, o plano de negócios estipula três anos, mas André Cardoso admite que o tempo de recuperação possa ter encurtado. A IDEA Spaces, que aplicou €1,2 milhões nas atuais localizações (Palácio Sotto Mayor e Parque das Nações), estima um retorno a quatro anos. “Os novos investimentos têm ciclos de ROI [return on investment] mais curtos, com base na escala operacional, na dimensão do mercado e por termos empresas próprias para execução do projeto de arquitetura e execução de obra e decoração”, explica o CEO, João Simões.

O apetite das grandes cadeias internacionais de espaços de coworking também se aguçou. A Second Home, há mais de dois anos em Lisboa, deverá abrir em 2020, no Rato, o segundo espaço na capital. A alemã Unicorn Workspaces deu, em julho, o primeiro passo além-fronteiras e criou 240 posições nos Restauradores e no Marquês de Pombal, num investimento de €500 mil. Naquela mesma praça, a Spaces preparava-se, no final de agosto, para inaugurar a sua presença lusa. A marca do International Workplace Group (IWG) ficará instalada em nove pisos no mesmo edifício da Regus, outra empresa deste grupo. Outro gigante mundial atento a Portugal é a WeWork, que há poucos dias anunciou a intenção de ir para a bolsa (ver caixa). Segundo o Expresso, terá estado à procura de um espaço no centro da capital, em 2018. Contactada pela EXAME, a empresa não quis fazer comentários.

“Amenities” para todos os gostos

Com acesso à internet, água, eletricidade e segurança como patamar mínimo, a diferenciação (e muitas vezes o preço) advém das opções de serviços que se acrescentam. O LACS da Conde d’Óbidos anuncia galeria de arte, barbeiro e loja de tatuagens. No Places, os pais podem requisitar quem cuide dos filhos no trabalho ou recorrer a catering de comida asiática, serviços prestados por dois outros negócios de André e Mariana: um restaurante de sushi e um colégio. No WOOD, que este mês de setembro previa abrir o primeiro coworking premium de Lisboa, anuncia-se sala de ioga e balneários. O espaço nas imediações do Marquês terá mais de 200 postos e nasce da recuperação de um prédio de sete andares.

E depois há projetos como o WOW, surgido há três anos no Porto, com um conceito diferente. “Fomos além do que é o cowork tradicional”, argumentam Francisco Marcos, mentor do WOW, e Ana Figueiredo, community builder do cowork. Em torno de um centro de interpretação lançado pela empresa de derivados de madeira FINSA, deu-se “colo” a uma comunidade de makers, freelancers, criativos e profissionais tradicionais.

Quase metade dos 2 000 m² disponíveis para a comunidade no edifício na Circunvalação está ocupada por espaços para trabalho e lazer e a zona de cowork tem capacidade para 100 pessoas. A comunidade é diversa – há profissionais das áreas do design, arquitetura e construção mas também da nutrição, da advocacia ou programação –, maioritariamente de nacionalidade portuguesa, ainda que o número de estrangeiros esteja a crescer. “Porque o nosso propósito não são os resultados económicos, temos sido prudentes na velocidade de ocupação”, explicam os responsáveis do espaço, ocupado a 60%.

O perfil do cliente também se diversificou. Além de freelancers, startups e PME, os espaços entraram no radar de companhias de maior dimensão, em busca de bases locais para projetos específicos. Segundo a consultora Knight Frank, 69% das empresas com presença global querem aumentar o recurso a estes espaços nos próximos três anos. Em Lisboa, multinacionais como a Betclic, Volkswagen, Carlsberg ou Revolut estão aquarteladas na IDEA Spaces. Nos espaços do LACS, onde se reúnem 23 nacionalidades, estão empresas como Rock in Rio, Kapten, Uber, ou iniciativas dirigidas a projetos empreendedores, como a Techstars (parceria com a venture capital Semapa Next, também ali instalada) ou o EDP Starter.

Há ano e meio que o programa de apoio a startups da EDP está no LACS da Conde d’Óbidos, juntando empreendedores e mentores no mesmo espaço. “O que procuramos num local deste tipo é um novo modelo de organização de espaço, que por sua vez induza novas formas de trabalhar: um espaço aberto e que promova o contacto entre as pessoas, onde as ideias possam ser facilmente postas em prática”, justifica Luís Manuel, administrador da EDP Inovação. Desde que, em 2012, o EDP Starter se estreou no coworking, outras unidades do grupo adotaram o conceito, como a área de Inovação e Tecnologia da EDP Brasil e o espaço EDP Starter em São Paulo. E pode fazer escola internamente: em Espanha está a ser pensado um modelo semelhante para o EDP Starter e no edifício-sede também houve áreas que aplicaram este perfil a parte do seu espaço. “Estamos convencidos de que esta tendência vai continuar a crescer e, quem sabe, tornar-se o modelo de organização de espaço dominante na EDP”, avança Luís Manuel.

Algumas das empresas contactadas pela EXAME admitem estar a trabalhar na expansão geográfica. A WOW está a fazer uma parceria com três outros espaços semelhantes do Norte da Península Ibérica, em Viana do Castelo e na Galiza. A LACS procura espaços em várias cidades e conta abrir em breve no Porto, Braga e Aveiro, além de reforçar em Lisboa. Justina Kilinski, country manager da Unicorn Portugal, analisa novas possibilidades em Lisboa e Porto, onde pode aplicar cerca de €200 mil por localização. A Places abordou algumas oportunidades e espera firmar uma nova localização até ao final deste ano, para abrir em 2020, em princípio na capital.

“A grande barreira à entrada é encontrar um espaço que se adeque, e isso não é fácil. Não só pelos preços de arrendamento praticados hoje em Lisboa mas também porque não há assim tantos espaços no centro, com área generosa, que não precisem de obras totais, casos em que o investimento se torna absurdo”, sinaliza André Cardoso. Já Marta Costa vê como principal obstáculo a este tipo de espaços o aumento da oferta, situação que a responsável da C&W diz não ser previsível a médio prazo. “Ainda que os projetos de escritórios previstos para os próximos três anos, tanto em Lisboa como no Porto, tenham vindo a aumentar, a oferta é ainda pouco significativa face à procura potencial esperada.” 

José Carlos Carvalho

PLACES

Apenas três empresas respondem por 70% da ocupação de um dos mais recentes espaços de Lisboa

Desde junho que o antigo cinema Quarteto, entre Entrecampos e a Avenida de Roma, em Lisboa, tem nova vida. Nos três andares do edifício, instalou-se o primeiro espaço de coworking da Places. “As empresas perceberam que o mercado de arrendamento tradicional tem um preço por metro quadrado muito alto e não querem preocupar-se com a adaptação de espaço nem ficar agarradas a contratos de cinco anos”, explica André Cardoso. A procura é tal que, nos primeiros meses, a lotação de 140 posições ficou praticamente esgotada e já estão a estudar uma nova localização, possivelmente para abrir em 2020. “O nosso negócio é saber negociar bem as rendas.(...) A rotatividade é a única incerteza, o risco deste negócio”, afirma Mariana Gil.

MariaAna

LACS

Conjugar trabalho com lazer e tirar partido do networking

Primeiro junto ao Tejo, depois perto de Cascais, mais recentemente nos Anjos. São já três as localizações do LACS (o acrónimo original para Lisbon Art Center & Studios), cada uma delas com capacidade média para coworking de 750 pessoas e que, nos próximos meses, se prepara para expandir para fora da capital, com Porto, Braga e Aveiro na mira. Nas palavras da general manager, a empresa oferece às mais de 1 700 pessoas que atualmente compõem a comunidade mais do que um mero espaço de trabalho: “Somos um espaço que combina trabalho, cultura e lazer. (...) Promovemos um serviço de curadoria, fazendo dos nossos espaços locais ideais de inovação, criatividade e sinergias entre empresas”, explica Dulce Martinho. “Atualmente, temos mais de 23 nacionalidades, que confirmam o crescimento da entrada de empresas estrangeiras em Portugal”, acrescenta.

Lucilia Monteiro

WOW by FINSA

O espaço nasceu à volta da madeira, mas quer ser um mosaico de experiências

É uma comunidade heterógenea aquela que hoje trabalha nas instalações do WOW – Work on Wood, o espaço multidisciplinar, localizado no Porto, com 800 m², dedicados ao trabalho e ao lazer, incluindo coworking. Francisco Marcos, mentor do local, e Ana Figueiredo, community builder do cowork, sublinham que a essência do projeto-piloto nascido à volta da FINSA, empresa de derivados de madeira, não é a rentabilização económica do espaço de trabalho mas, antes, a união de uma comunidade muito diversa: “Ainda que o WOW não tenha qualquer restrição relativa à profissão dos coworkers, notamos que o local em si está a atrair profissionais mais relacionados com o mundo da madeira – arquitetos, designers, decoração de interiores.” O passo seguinte é acelerar para parcerias com outros espaços de coworking e coliving do Norte da Península Ibérica, como o Dinamo10 de Viana do Castelo ou o Espacio Arroelo em Pontevedra, Galiza.