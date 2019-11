500 Maiores & Melhores empresas distinguidas a 3 de Dezembro

É já a 3 de Dezembro que serão conhecidas as 500 Maiores & Melhores empresas portuguesas, naquela que é a 30ª edição deste estudo, feito em parceria pela EXAME, pela Informa DB e pela Deloitte.

O evento que premiará as melhores empresas por setor, bem como a empresa do ano, decorrerá na tarde de dia 3, no Palacete do Hotel Tivoli Avenida Liberdade. Na mesma data, chegará às bancas uma revista extra da EXAME, dedicada exatamente às Maiores & Melhores Empresas, na qual constará a informação financeira completa sobre este universo empresarial.

Neste encontro, que conta com o patrocínio do Bankinter, será também entregue o prémio Excelência na Liderança 2019. Este ano, a personalidade escolhida pela EXAME e pela Trust in News foi Fernando Ulrich, chairman do BPI, sucedendo a Paulo Azevedo, o distinguido no ano passado.

Confira abaixo o programa completo.