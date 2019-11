Chitra Stern, CEO do Elegant Group, proprietário em Portugal da cadeia de hotéis Martinhal, apresentou esta semana a nova aposta do grupo no País.

“Sem vagas nas escolas internacionais, o investimento não vem para Lisboa”, atirou a empresária, justificando assim o facto de o grupo estar a preparar a abertura de uma nova escola internacional, na zona Oriental de Lisboa. Apresentada à imprensa esta semana, a instituição de ensino chamar-se-á United Lisbon Internacional School e está localizada na Avenida Marechal Gomes da Costa, no edifício da antiga Universidade Independente.

“É importante ver o mapa de Grande Lisboa. Quando começámos à procura das oportunidades, verificámos que não havia escolas internacionais nesta parte da cidade”, acrescenta ainda Chitra Stern, comentando o facto de a maioria das escolas internacionais da Grande Lisboa estarem concentradas nos concelhos de Oeiras e de Cascais.

Em dezembro do ano passado, em entrevista à EXAME, Chitra e Roman Stern explicavam como se tornara óbvia a necessidade de Portugal ter mais escolas internacionais. “Em janeiro de 2017, assinámos o nosso contrato no Parque das Nações, para o projeto Residences, que tínhamos estado a negociar durante quatro anos”, referia a empresária na altura. “Depois juntei-me à iniciativa governamental Portugal In, e o primeiro trabalho que tivemos foi o EMA [um programa que permitiria atrair agências médicas para Lisboa], e um artigo que eu tinha escrito em janeiro revelava-se verdade: não podíamos submeter Lisboa ao programa EMA, porque não havia escolas internacionais suficientes.”

“O mercado global para a educação internacional é tão interessante”, salientava Roman. “Em Singapura, todos os pais mandam os filhos estudar para fora e, portanto, temos algum conhecimento sobre isto. Há muitos grupos escolares a surgir, há marcas antigas a expandirem-se – como Eton, Harrow – é todo um novo mercado.

A United Lisbon inaugurará em setembro de 2020 e funcionará, explica Chitra Stern, em coordenação com o Education Hub que será construído nos terrenos adjacentes adquiridos também pelo grupo e que incluirão edifícios de habitação, várias startsups e uma Life Long Learning Academy. O investimento total deste projeto ronda os 50 milhões de euros e a escola terá capacidade para receber um total de mil alunos, entre os três e os 18 anos de idade. Para já, no próximo ano letivo, acolherá 150 crianças e adolescentes, do pré-escolar ao 9º ano de escolaridade.

Importante ainda será a ligação da United Lisbon à comunidade local, aos equipamentos culturais e de lazer da zona, nomeadamente, o Teatro Camões, o Pavilhão do Conhecimento e o Oceanário. Em termos de currículo, proporcionará um programa curricular americano, sem esquecer as importantes ligações ao desporto e às artes. “As escolas internacionais existentes em Lisboa apostam sobretudo no currículo inglês, apenas uma delas aposta no currículo americano. Por isso, e tendo em contra todos os brasileiros e chineses que estão a vir para cá, considerámos que existe uma grande procura”, justifica ainda a CEO do grupo. A trabalhar com a United Lisbon está a International School Services (ISS), um operador com 60 anos de experiência a gerir escolas internacionais no mundo inteiro. A propina anual da escola lisboeta oscilará entre os 10 e os 20 mil euros (o valor inclui materiais, mas exclui refeições e transportes). A tabela completa das anuidades está já disponível para consulta no site da instituição.

Para Nils Remmel, o alemão que dirigiu escolas na Suíça e que assumirá a direção da United Lisbon, a escola lisboeta terá um tipo de ensino inovador. “Habitualmente, os alunos sentam-se em filas, olham todos para a professora, fazem todos o mesmo e todos ao mesmo tempo. Nós, pelo contrário, queremos ensinar competências relacionadas com a comunicação e com a criatividade. Temos de criar uma energia diferente na sala de aula. Até porque vamos ter alunos com diferentes backgrounds e até com diferentes níveis de inglês. Tendo sempre presente que integrar a tecnologia na escola não significa que os alunos tenham um ecrã à frente dos olhos a toda a hora”, defende. Tudo isto, sintetiza o diretor da United Lisbon, será tido em conta na própria arquitetura da escola, no modo como os espaços serão ligados, no mobiliário da sala de aula.

“Continuamos a ver a escola da mesma maneira como a víamos na Revolução Industrial”, salienta Chitra Stern, lembrando que “é preciso criar empatia e fomentar o trabalho de equipa. Muito do que, em termos físicos, estamos a fazer é o futuro da educação”. O projeto da Avenida Marechal Gomes da Costa está a cargo de Eduardo Capinha Lopes, o mesmo arquiteto responsável pelos empreendimentos do grupo no Parque das Nações (Martinhal Residences, na Avenida D. João II).