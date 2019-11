Minimizar e organizar a Administração Pública

A EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse qual deveria ser a principal prioridade para o País. Jorge Milne e Carmo, presidente da Carmo Wood, recomenda a despartidarização em cargos da Administração Pública . Artigo publicado na edição de outubro de 2019 da revista EXAME

A Administração Pública, a começar nos diretores-gerais e seguindo a ordem hierárquica descendente, tem de ser minimizada e organizada, de forma a ser bem gerida, como uma empresa de sucesso, para se reduzir o peso do Estado na economia, reduzindo a despesa, que terá como consequência a redução da carga fiscal exageradíssima e sem igual para economias como a portuguesa, tanto para pessoas como para famílias e empresas.

Isso requer a despartidarização de lugares (“jobs for the boys”) com pessoas mal preparadas para desempenharem tais cargos e a entrega destes a profissionais competentes, apartidários, com objetivos definidos de reorganização desses organismos.