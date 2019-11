Benefícios fiscais para empresas que estendam o papel do Estado

Existem algumas áreas que considero particularmente relevantes para o futuro da nossa sociedade: a aproximação das famílias, o combate à baixa natalidade e o suporte a uma educação académica de valor futuro. Esta última entendo que é o caminho mais sustentável para a natural progressão social das famílias. Neste sentido, proponho o enquadramento de benefícios fiscais a empresas que, no contexto do cuidado com as suas Pessoas, tomem medidas que estendam o papel ativo do Estado.

Exemplos de medidas: 1) prolongamento do tempo de parentalidade pago pela empresa além do tempo suportado pela Segurança Social; 2) bolsas de estudo para os filhos de colaboradores que escolham determinados cursos de interesse mútuo para a empresa.