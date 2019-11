Reduzir o Estado na vida dos cidadãos

O próximo governo deveria ter uma estratégia e um plano detalhado de ação para reduzir o peso do Estado na economia. E não me refiro apenas ao excesso de despesa pública, mas também ao enorme custo que a legislação, a regulação e a supervisão representam para as empresas e para os cidadãos. A despesa pública, que consome 44% do produto nacional, deveria ser substancialmente reduzida (na Irlanda é de 26% e o PIB cresce mais de 6%), e todos os organismos da Administração Pública deveriam apresentar um programa de simplificação das normas e regras que afetam a atividade empresarial. Analisados os programas dos partidos políticos, uns parece confundirem peso do Estado com dívida pública e défice público, e outros medem o peso do Estado pela carga fiscal, evitando colocar o dedo na ferida – a redução da despesa pública.