Premiar o autofinanciamento

Estimular fiscalmente o investimento, e, em especial, a capacidade de autofinanciamento do mesmo. Para tal, uma medida eficaz seria a de aprofundar o regime de Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos que, pelas suas limitações em termos de taxas, limites e outras restrições, está ainda muito aquém do seu potencial. Importa tornar este regime um instrumento eficaz de discriminação positiva de todas as empresas (independentemente da sua dimensão) que investem baseando-se no autofinanciamento.