O futuro de Portugal passa pela economia do conhecimento

A revolução digital está a ter um impacto significativo no emprego, mas a próxima década vai acelerar estas mudanças. Por exemplo, a Inteligência Artificial tornará obsoletas muitas profissões e reduzirá o “volume” necessário noutras.



Outro exemplo – se as tecnologias de veículos autónomos vierem a ser adotadas, milhões de postos de trabalho estarão sob ameaça de extinção.



A nossa civilização sabe inventar, mas não está ao nosso alcance “desinventar”, por isso a solução não está em travar o progresso, mas sim em reconverter as nossas competências e garantir que as novas gerações desenvolvem as competências necessárias para a nova economia.



Portugal tem, por isso, de rapidamente investir na educação, na formação e na reconversão dos portugueses, habilitando-os para a economia digital e, com isso, abrir o potencial para tornar Portugal uma economia do conhecimento, com impacto significativo no modelo de desenvolvimento humano do nosso país.