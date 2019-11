É fundamental não cair na tentação de alterar o que está bem feito, mas reforçar as medidas que contribuíram para que Portugal não só tenha saído da crise mas também tenha passado a ser um exemplo a nível internacional. Sabemos que o mérito não foi apenas do atual Governo, mas um caminho que se consolidou nos últimos oito anos e para o qual as empresas e os cidadãos deram um grande contributo. Importa, por isso, manter medidas de atração do investimento estrangeiro e políticas de incentivos aos investidores, e que não exista agravamento fiscal. Outra medida essencial é manter o ritmo de criação de medidas que reduzam a burocracia e facilitem os negócios.