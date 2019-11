Investimento na Literacia Digital

Acredito que é missão de um governo olhar o futuro com ambição, definindo e desenhando medidas concretas que possam moldar o rumo do País, não a quatro anos mas a décadas. Não tenhamos dúvidas de que o futuro é digital, por isso mesmo Portugal só será competitivo se tiver recursos humanos com competências digitais. Acredito que essa formação deve começar já com especial enfoque nas nossas crianças e nos nossos jovens, com acesso a tecnologia, a equipamentos e à internet, mas não se deve ficar apenas pelas novas gerações, devendo também abranger os adultos em idade ativa e os mais idosos. Não podemos ter o País a duas velocidades. A literacia digital deve ser um desígnio nacional, com igualdade territorial e etária.