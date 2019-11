Atrair empresas internacionais

Portugal está muito atrativo enquanto destino para as empresas estrangeiras instalarem os seus negócios, com escritórios de grande qualidade e oferta em crescimento, condições competitivas a nível de custos ocupacionais, bons recursos humanos e uma qualidade de vida invejável para quem quer reter talentos e trazer os seus funcionários. É importante capitalizar esta atratividade, com incentivos adicionais em termos fiscais, como, por exemplo, conceder às empresas internacionais que entram em Portugal pela primeira vez a possibilidade de, em sede de IRC, contabilizarem em dobro todos os seus custos de instalação, um benefício que seria duplicado caso o destino destas empresas fosse fora dos grandes centros urbanos de Lisboa ou Porto.