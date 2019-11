A promoção da poupança deveria estar como uma medida-chave e assim ser assumida, não apenas pelo próximo Governo mas pelos que se lhe seguirão. Quando as famílias não poupam, não têm recursos para prover as necessidades futuras não programadas, sejam elas de saúde, de educação ou de manutenção do nível de vida na reforma. Um país que não poupa não tem recursos próprios para investir, dependendo de terceiros para os meios financeiros essenciais na constituição de novas empresas e para o aumento da capacidade produtiva. Um país sem recursos próprios depende do interesse de terceiros para o eventual crescimento da economia, do emprego e do bem-estar da população.