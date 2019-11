Aviação: Iberia compra Air Europa

A International Airlines Group chegou a acordo com a Globalia para comprar a Air Europa através da Iberia, revelou a companhia em comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol. A operação, no valor de mil milhões de euros, deverá ficar concluída durante o segundo semestre de 2020, depois de passar pelo crivo das várias entidades competentes, nomeadamente a autoridade da concorrência.

Segundo o documento enviado pela IAG - que é também dona da Iberia, da British Airways, da Vueling e da Aer Lingus - à CNVM (o equivalente à portuguesa Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), esta operação permitirá à Iberia aumentar o seu tamanho em 50%, e o grupo IAG em 10%. A Air Europa transporta, em média, cerca de 12 milhões de passageiros, e tem 66 aeronaves, garantindo no ano passado receitas superiores a €2,6 mil milhões.

Voando atualmente para um total de 69 destinos, espera-se que a Air Europa consiga complementar a oferta da Ibera tanto na Europa como nas Américas. Para já, a marca Air Europa deverá ser mantida, enquanto garante ao grupo IAG um posicionamento enquanto líder de mercado na Europa e na América Latina, acredita a companhia. O mesmo documento enviado ao regulador espanhol dá conta de que o grupo IAG espera conseguir o retorno do seu investimento nesta compra até 2015.

O IAG justificou a operação como estratégica para conseguir aumentar o hub de Madrid para o grupo, transformando-o em verdadeira concorrência para os outros quatro principais da Europa: Paris Charles de Gaulle, Frankfurt, Amesterdão e Londres Heathrow.