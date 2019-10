EXAME revela as 100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal

Está aí mais uma edição da EXAME para ler e guardar. E uma das mais esperadas do ano: estão identificadas as Melhores Empresas para Trabalhar no País, numa iniciativa levada a cabo pela EXAME pelo 20.º ano consecutivo e que conta, uma vez mais, com a parceria da everis e da AESE – Business School.

O top 3 dos vencedores já é público – à vencedora Edge, juntam-se a Estoril Sol Digital e a Blip, nomes anunciados no passado dia 29 no final de um grande evento onde se analisou o futuro do trabalho no auditório da AESE, em Lisboa. Mas só agora são conhecidas na íntegra todas as 100 melhores, bem como as boas práticas e fatores que conduziram à sua escolha. Toda esta informação está reunida na edição de novembro da EXAME, já nas bancas.

Além da lista completa das empresas e da sua caracterização, o dossier com 130 páginas inclui uma análise extensiva dos dados recolhidos e traça o perfil dos colaboradores das Melhores para Trabalhar e dos seus vínculos e remunerações. Em primeira mão, divulgamos um estudo da AESE sobre a forma como os colaboradores percecionam e sentem a cultura das suas empresas. Um verdadeiro guia não só para identificar empresas de excelência, mas também para ajudar outras, através da partilha de experiências, a atingirem essa meta.

Na edição de novembro pode ainda ler sobre os desafios que esperam António Costa e Mário Centeno no XXII Governo, conhecer os investigadores portugueses que usam a mesma abordagem experimental que os Nobel da Economia de 2019 ou o complexo turístico que vai nascer em Melides pelas mãos de um jovem casal de origem turca.

O que não pode perder na Web Summit (que arranca nos próximos dias em Lisboa), o que defendem dois eurodeputados que se estreiam em Bruxelas, como os portugueses ajudam a desenhar a paixão do futebol no mundo ou a escola de enólogos de João Portugal Ramos são outros temas que pode encontrar na edição deste mês nas bancas ou por subscrição em papel e/ou na edição digital.