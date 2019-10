Daniel Traça Dean da Nova School of Business and Economics Desenvolver talentos

A EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse, ainda antes das eleições, qual deveria ser a prioridade do próximo governo. Daniel Traça, dean da Nova School of Business and Economics, recomenda uma aposta na transformação para o digital. Artigo publicado na edição de outubro de 2019 da revista EXAME

O desenvolvimento de talento em Portugal, de portugueses e estrangeiros, será o mais importante fator na competitividade do País neste século. A autonomia das universidades para inovar, competir e crescer é hoje insuficiente para responder a este desafio. É importante simplificar e flexibilizar a acreditação curricular, premiar mérito no financiamento público, simplificar a contratação de serviços e funcionários e criar um sistema de acesso que bonifique as competências humanas (além das académicas). Proponho um pacote legislativo e político que aumente significativamente a autonomia e a capacidade de inovar e de gerir, de forma eficaz, as universidades em prol dos alunos de hoje – que são o País de amanhã.