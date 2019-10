A EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse, ainda antes das eleições, qual deveria ser a prioridade do próximo governo. Ângelo Ramalho,CEO da Efacec, destaca a necessidade de criar condições para que a sociedade civil tenha iniciativa. Artigo publicado na edição de outubro de 2019 da revista EXAME

Precisamos de uma maior aposta na sociedade civil. É preciso criar condições para que a sociedade tenha iniciativa, uma sociedade de cidadãos informados, capacitados para fazerem as suas próprias escolhas. Ou seja: precisamos de apostar em tudo o que potencia uma educação e uma formação orientadas para a iniciativa individual, a capacidade de empreender, de avaliar e de gerir risco. Só assim desenvolveremos setores de alto potencial em valor acrescentado, normalmente sustentados em tecnologia, que não exclusivamente as tecnologias de informação e comunicação. Temos de vencer a mudança de paradigma de passarmos da competitividade pelos baixos custos de mão de obra para a competitividade pelo valor criado pelos nossos produtos e serviços na relação com clientes finais.