A EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse, ainda antes das eleições, qual deveria ser a prioridade do próximo governo. Madalena Cascais Tomé, CEO da SIBS, define como prioritário o estímulo à digitalização. Artigo publicado na edição de outubro de 2019 da revista EXAME

Considero prioritário o estímulo à digitalização, nomeadamente através da criação de políticas que incentivem a utilização de pagamentos digitais em detrimento da utilização de numerário, contribuindo para uma economia cada vez mais digital, eficiente e segura. Portugal tem um dos sistemas de pagamento mais modernos da Europa, com oferta de soluções únicas e pioneiras, mas continuamos na cauda da Europa no que toca à desmaterialização do dinheiro. O uso de dinheiro em formato físico acarreta custos sociais e uma economia cashless traz vantagens como o aumento da eficiência e da produtividade, fundamental ao tecido empresarial português, e o decréscimo da evasão fiscal.