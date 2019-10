Saiba quais são as 100 Melhores Empresas para Trabalhar

Já são conhecidos os nomes das Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal. A lista, com uma centena de nomes, foi revelada esta terça-feira, 29 de outubro. Este ano, o top 3 é liderado pela Edge, pela Estoril Sol Digital e pela Blip.

A iniciativa é realizada pela EXAME desde 2000 e dirige-se a todas as empresas do setor privado e empresarial do Estado, com 10 ou mais colaboradores e volume de negócios superior a €2 milhões.

A escolha pondera vários fatores, entre os quais o resultado dos questionários endereçados a todos os colaboradores da empresa candidata, informação sobre as práticas de gestão da firma e entrevistas com gestores de topo e colaboradores. Este ano o ranking contou com empresas de 11 setores, envolvendo um universo total de 28 mil colaboradores.

Foram estas as 100 companhias destacadas este ano, o 20.º desta iniciativa levada a cabo pela EXAME, em parceria com a everis e a AESE – Business School:

As eleitas de 2019



1 - EDGE

2 - ESTORIL SOL DIGITAL

3 - BLIP

4 - YKK PORTUGAL

5 - HOTEL RITZ

6 - CA SEGUROS

7 - ZOME/CASA INTEMPORAL

8 - BALANÇAS MARQUES/GRUPO JOSÉ PIMENTA MARQUES

9 - KONICA MINOLTA

10 - SECTOR INTERATIVO

11 - SÓ BARROSO

12 - UNBABEL

13 - MILESTONE

14 - TELEPERFORMANCE

15 - HEXIS

16 - IT PEOPLE

17 - MAXFINANCE

18 - HILTI

19 - SAP PORTUGAL

20 - BRESIMAR AUTOMAÇÃO

21 - LBC

22 - PHC SOFTWARE

23 - PREMIUM MINDS

24 - 7 GRAUS

25 - SERVDEBT

(restantes distinguidas, ordenadas alfabeticamente)

AEGON SANTANDER PORTUGAL VIDA

ALLIANCE HEALTHCARE

ALTRONIX

ARMIS GROUP

AXA PARTNERS

AZEVEDO BRANDÃO E ASSOCIADOS

BANCO ATLANTICO EUROPA

BSK MEDICAL

BYSIDE

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALTO DOURO

CLEVERTI

CLÍNICA DA MENTE

COMUNILOG

CONCEITO

DCSI PRO

BOOST IT

DIVULTEC

E.NEAR

EAD

ECOSTEEL

EDIT VALUE

CONNECT SERVICES

E-GOI

EC TRAVEL

EMVIAGEM

ENDRESS+HAUSER PORTUGAL

ENON ENERGIA

F3M

FERNANDO FERRO & IRMÃO

F-INICIATIVAS

GFI PORTUGAL

GIANTSTEP

GRUPO NORTE/GNGRH

FARMÁCIAS SILVEIRA/GODINHO SILVEIRA SAÚDE

GRENKE

SIRMAF/SOLIEN

INNOWAVE

INOVAPRIME

KELLY SERVICES

KMS

LACOVALE

LCG

MENDES GONÇALVES

OFICINA DE PSICOLOGIA

MISTOLIN

MULTITEMPO

MUNDIFIOS

NETAFFILIATION

NEUTROPLAST

NICE KICKS

BITSIGHT

OKE TILLNER PERFIS

PARTTEAM & OEMKIOSKS

PECOL

POLARISING

POLY LANEMA

PRA - RAPOSO, SÁ MIRANDA & ASSOCIADOS

PRN INFORMÁTICA

REBIS CONSULTING

ROOX

SAMSYS

SANIMAIA

SELMATRON

SIEMENS HEALTHINEERS

SISCOG

TECHLASTS

TIPOCOR

TRM

UNIT4 PORTUGAL

VANESP

GLOBALIS/VIAGENS EXPANSÃO

VILA GALÉ

VORTAL

WDMI

ZOETIS PORTUGAL