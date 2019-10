MEPT 2019: já há Prémios Especiais

A lista das Melhores Empresas para Trabalhar (MEPT) só vai ser conhecida ao final desta terça-feira, mas já é possível levantar a ponta do véu em relação a algumas das empresas que mais se destacaram pelas suas boas práticas no País.

Esta tarde já foram conhecidos os vencedores das oito categorias especiais dos MEPT, que distinguiram empresas de setores tão diversos como o tecnológico, imobiliário e da hotelaria.

A Estoril Sol Digital, empresa ligada ao jogo online, foi premiada na categoria Nova Entrada, que distingue as companhias que se estreiam na lista. Por outro lado, a melhor progressão em relação ao ranking do ano passado coube à YKK Portugal, com o prémio especial Subida mais alta.

Na categoria Espaço de trabalho foi premiada a Blip, enquanto uma outra tecnológica, a Edge, recebeu a distinção no escalão Equilíbrio. Das tecnologias para o turismo, o Hotel Ritz, em Lisboa, foi premiado na categoria Atuação da empresa.

O foco no Desenvolvimento pessoal valeu por outro lado à Konica Minolta a vitória neste segmento, enquanto na Flexibilidade a tecnológica SAP Portugal foi quem empunhou a taça. Finalmente, a categoria Vestir a camisola ficou nas mãos da ZOME/Casa Intemporal.

Ao final da tarde será conhecida a lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar. A edição de 2019, a 20.ª consecutiva, é uma vez mais uma iniciativa da EXAME em parceria com a everis e a AESE – Business School.