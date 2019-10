Edge é a Melhor Empresa para Trabalhar

A Edge, empresa de tecnologias de informação e de comunicação, foi eleita a Melhor Empresa para Trabalhar em 2019. “É um enorme orgulho”, disse Rita Silva. “Não estávamos à espera, subirmos do terceiro lugar foi uma alegria quase impossível de descrever,” afirmou esta terça-feira, durante a entrega dos prémios das Melhores Empresas para Trabalhar, iniciativa levada a cabo pela EXAME, em parceria com a everis e a AESE – Business School,

Com 200 colaboradores e sediada em Lisboa, a Edge tinha ficado no ano passado em terceiro lugar neste ranking. Rita Silva agradeceu aos colaboradores, com quem diz que a empresa se tem empenhado em criar e fortalecer relações. “Trabalhamos todos os dias para garantir que quem está gosta de trabalhar connosco e que quem entra não se sinta defraudado com a imagem que passamos para o mercado,” acrescentou.

Na segunda posição ficou a Estoril Sol Digital, enquanto a Blip foi considerada a terceira Melhor Empresa para Trabalhar. A Estoril Sol Digital, empresa ligada ao jogo online, já tinha também sido premiada na categoria Nova Entrada nos Prémios Especiais MEPT 2019, enquanto a Blip recebera na categoria Espaço de trabalho.

Desde 2000 que a EXAME atribui esta distinção às melhores empresas para trabalhar no País. A iniciativa dirige-se a todas as empresas do setor privado e empresarial do Estado, com 10 ou mais colaboradores e volume de negócios superior a €2 milhões.

A escolha pondera vários fatores, entre os quais o resultado dos questionários endereçados a todos os colaboradores da empresa candidata, informação sobre as práticas de gestão da firma e entrevistas com gestores de topo e colaboradores. Este ano o ranking contou com empresas de 11 setores, envolvendo um universo total de 28 mil colaboradores.