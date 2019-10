O desafio da sustentabilidade

A EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse, ainda antes das eleições, qual deveria ser a prioridade do próximo governo. Abel Sequeira Ferreira, diretor-executivo da Associação de Emitentes, realça a necessidade de se financiar a transição energética Artigo publicado na edição de outubro de 2019 da revista EXAME

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Este objetivo, e o conjunto das medidas necessárias para o seu desenvolvimento, constitui o tema central da evolução da economia portuguesa nas próximas legislaturas. Em Portugal, o investimento total expectável para atingir a meta em causa será próximo de um bilião de euros.



As empresas e as famílias serão responsáveis pela vasta maioria deste investimento, e é essencial canalizar fluxos financeiros (investimentos e poupanças) para as empresas, única forma de promover e de assegurar esta transição, desejavelmente, através de um mercado de capitais ativo e eficiente. Em qualquer caso, este objetivo só poderá ser alcançado se o Estado, finalmente, decidir desenvolver uma política orçamental e fiscal mais favorável à sustentabilidade, à competitividade das empresas e ao desenvolvimento do setor privado da economia.