Repensar o sistema de pensões

A EXAME pediu a um conjunto de personalidades que apontasse, ainda antes das eleições, qual deveria ser a prioridade do próximo governo. José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, diz que é necessário reformar o sistema de pensões. Artigo publicado na edição de outubro de 2019 da revista EXAME

A melhoria recente das contas da Segurança Social não deve iludir-nos sobre as tendências estruturais presentes na nossa sociedade em termos demográficos. Temos por isso de, enquanto sociedade, tomar consciência das limitações futuras do regime de pensões da Segurança Social atual e ser devidamente informados e esclarecidos sobre a inevitável redução da taxa de substituição das pensões públicas face aos salários. Se quisermos salvaguardar a qualidade de vida das pessoas com mais idade, é importante reestruturar o sistema de pensões público, criando condições para desenvolver um regime “multipilar”, em que o atual regime de pensões público (pilar 1) possa ser complementado com poupanças para a reforma a constituir via empresas como uma componente de pacotes remuneratórios (pilar 2) ou a constituir através de produtos individuais para a reforma (pilar 3).