Belga Xior compra residências de estudantes à U.hub por 130 milhões de euros

A empresa belga Xior comprou por €130 milhões a rede atual e futura de residências de estudantes da portuguesa U.hub, localizadas em Lisboa e no Porto. O negócio foi anunciado esta quinta-feira, 24 de outubro, pela JLL, a consultora imobiliária que assessorou a operação.

Os ativos vendidos compreendem duas residências em funcionamento em Lisboa, operadas pela U.hub - Alvalade e Alameda - com um total de 98 camas, a que se juntam dois projetos em construção (residência de 350 camas em Benfica, também na capital, e a primeira no Porto, na Asprela, com 450 camas).

Na lista de vendas estão também dois projetos em fase de licenciamento, com 500 camas cada: no Lumiar, Lisboa, e Boavista, no Porto, que devem estar prontos entre 2021 e 2022. No total, entre projetos a funcionar, em construção e por licenciar, o portefólio futuro ascende às 1.900 camas.