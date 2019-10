Como ensinar alunos a ter impacto e tornar o mundo melhor

As dimensões de impacto social e ambiental são cada vez mais importantes no ensino, para que os líderes de amanhã não caiam no ganho financeiro como o único foco

Há uns anos, um académico nosso amigo visitou São Francisco, nos EUA, e regressou em choque por se ter apercebido que “metade das pessoas vive o sonho americano. A outra vive o pesadelo americano”. A dicotomia da cidade era aflitiva.

É sabido que o mundo é um sítio complexo e as organizações (comerciais e sociais) devem ser chamadas a assumir um compromisso para criar um mundo melhor. Inseridas neste clima de oportunidades, tensões e desigualdades, torna-se missão fundamental das universidades preparar os alunos para conseguirem compreender as novas lógicas organizacionais com que se irão deparar no futuro.

No caso específico das universidades de Gestão e Economia, é prejudicial afunilar o foco do ensino nos ganhos financeiros. Uma visão limitada como esta gera crises cíclicas no sistema, pelo que é urgente incluir os impactos sociais, societais e ambientais no ensino e encará-los como fatores essenciais para um desenvolvimento sustentável. Na Europa, os exemplos mais salientes são os projetos alargados de ensino patentes em escolas como a Rotterdam School of Management ou a Stockholm School of Economics.

Consciente desta nova realidade, a Nova School of Business & Economics assumiu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), decretados pela ONU, como linguagem de impacto e, pela primeira vez em Portugal, tornou a cadeira de Implementação de Projetos com Impacto (MIP) obrigatória para todos os alunos das Licenciaturas em Gestão e Economia.

Este ano, mais de 400 alunos, foram convidados a acompanhar 66 organizações ou empresa de diferentes propósitos e dimensões, durante 12 semanas, para construírem mais e melhor impacto, através do desenvolvimento e implementação de projetos criados em conjunto. Formaram planos de negócio mais sustentáveis, parcerias, eventos e dinamizaram a presença digital de muitas organizações. Aqui ficam números que resumem os resultados agregados: 86 quilos de comida recuperados, 1778€ angariados e 1366 entrevistados para validação das soluções.

O mundo continua a albergar aqueles que vivem o sonho e o pesadelo humano. Acreditamos que ao formarmos pessoas que podem trabalhar em qualquer parte do planeta, pondo em prática o que aprenderam em cadeiras como a Implementação de Projetos com Impacto, estes serão capazes de identificar problemas e desenvolver soluções que ajudem a tornar o mundo um sítio melhor.