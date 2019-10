Turismo: Portugal Ventures investe €1,3 milhões em cinco novas startups

Aluguer de malas de viagem, de barcos em marinas, plataformas para gestão e avaliação de funcionários e experiências personalizadas de turismo ativo, cultural e desportivo, além de uma aplicação interativa e imersiva para guiar os visitantes de museus, monumento, estádios ou cidades são os cinco novos negócios apoiados pela Portugal Ventures e que a partir de agora entram no portefólio desta sociedade pública de capital de risco.

O investimento nestas empresas, no valor total de €1,3 milhões, decorre de duas calls – “Fostering Innovation in Tourism” (realizada em parceria com o Turismo de Portugal e destinada a cobrir necessidades de mercado, como o financiamento de projetos de turismo em fase pré-seed) e “Tourism”, refere um comunicada daquela entidade pública.

O negócio da Bag4Days consiste no aluguer de “malas de qualidade a preço justo,” contribuindo para a sustentabilidade ambiental através da partilha destes bens duradouros. A plataforma Classihy, destinada à gestão dos recursos humanos, permite à empresa e a cada funcionário gerir o seu desempenho em tempo real. A Sailside coloca potenciais clientes em contacto online com “centenas de barcos, capitães e destinos” para que possam alugar embarcações de recreio em marinas.

A promoção de programas e experiências personalizadas de turismo ativo, cultural e desportivo, virados para o interior do País e reunidos numa plataforma tecnológica, está na base da Try Portugal. E a A X-Plora, que fecha a lista de novas empresas financiadas, é uma aplicação que funciona como a “evolução do audioguia”, que conduz os visitantes com recurso a “realidade aumentada e virtual, vídeos 360º ou som binaural”.

Com esta entrada no capital das cinco novas sociedades, o leque de investimentos da Portugal Ventures no setor turístico alcança as 19 empresas. Desde 2012 e até ao final do ano passado o investimento total realizado em empresas do setor do turismo ascendia a €17,2 milhões, segundo o relatório e contas da sociedade liderada por Rita Baptista Marques.

A Portugal Ventures tem atualmente abertas quatro calls destinadas a captar “projetos inovadores, de base científica e tecnológica”, nas áreas da economia do mar, economia circular e energia, tecnologia aplicada à agricultura e turismo. O prazo para entrega de candidaturas, que terminava no final deste mês, foi prolongado até 31 de dezembro.

No total, o valor investido durante este ano pela Portugal Ventures em todas as empresas em estádio inicial de atividade já totalizou €11,8 milhões, tendo sido aplicado em 21 startups. Desde 2012, a sociedade já investiu mais de €140 milhões em mais de 110 novas empresas.