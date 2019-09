Verão em Portugal: cada angolano gastou quase três vezes mais que um português

Os gastos dos portugueses com pagamentos em cartão cresceram 7% este verão em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo uma média de €72 por dia e por cada cartão utilizado. Comparando com os gastos diários no primeiro semestre (de €67), cada português despendeu assim, por dia, mais €5 em pagamentos em cartão no período das férias (entre 1 de julho e 15 de setembro).

Estes dados, conhecidos esta quinta-feira, 26 de setembro, estão entre os primeiros resultados de uma parceria entre o Turismo de Portugal e a SIBS que permitirá, recorrendo ao serviço SIBS Analytics, ter relatórios diários sobre os comportamentos de consumo em ambiente turístico, sustentados em “dados reais, agregados e despersonalizados,” refere um comunicado da autoridade turística nacional.

A informação disponível mede ainda os gastos realizados por estrangeiros em Portugal e por portugueses no estrangeiro. A título de exemplo, entre os cidadãos estrangeiros referidos nos dados divulgados, foram os angolanos os que mais gastaram por dia no período de verão em Portugal, com pagamentos médios de €209 por dia com cartão, quase o triplo dos €72 dos portugueses.

Entre os cidadãos europeus, foram os franceses aqueles que mais operações com cartão realizaram nos pagamentos das férias em Portugal, seguidos dos britânicos e espanhóis. Os turistas dos EUA, Brasil e Canadá lideraram nas operações com cartão feitas por extra-europeus.

Os portugueses que se deslocaram em viagens de verão à Europa (onde foram registados 92% do gastos) utilizaram o cartão para pagamentos sobretudo em Espanha, França e Itália. Fora da Europa, EUA, Brasil e África do Sul foram os destinos preferidos.

Os gastos dos portugueses no estrangeiro cresceram a um ritmo superior aos dos estrangeiros em Portugal: mais 13% e mais 7%, respetivamente. Lá fora, foi nos Emirados Árabes Unidos – 5.º destino com maiores operações realizadas por portugueses – que os turistas nacionais mais gastaram por dia: €288.

O SIBS Analytics foi disponibilizado há quatro meses e fornece dados tanto para estudos académicos como para apoio a negócio.