Unbabel recebe investimento de 60 milhões

A Unabel, startup portuguesa que alia a Inteligência Artificial de última geração com pós-edição humana à tradução automática, anunciou ter fechado uma nova ronda de financiamento - série C - no valor de 60 milhões de euros, recolhidos junto de vários fundos nacionais e internacionais.

Entre os investidores, revela a empresa liderada por Vasco Pedro (na foto), contam-se a Point72 Ventures, a e.ventures, a Greycroft e a Indico Capital Partners.

Esta última, pela voz do seu Managing General Partner, Stephen Morais, afirma que "é com grande prazer que revelamos o novo investimento silencioso na Unbabel, fechado há uns meses e que é agora público, através desta ronda de Série C de 60 milhões de dólares. O Ricardo [Torgal] e eu investimos na Unbabel em 2014 e tivemos o prazer de ver a companhia crescer massivamente ao longo dos anos. É um verdadeiro prazer estar novamente a bordo".

A ronda contou ainda com a participação dos atuais investidores da Unbabel, como a Scale Venture Partners, Notion Capital, M12 (fundo de venture capital da Microsoft), Samsung NEXT, Caixa Capital, Faber Ventures, FundersClub e Structure Capital.

Vasco Pedro explicou que os fundos serão utilizados para acelerar a expansão mundial e expandir as capacidades de Inteligência Artificial da empresa. “Estamos atualmente a traduzir mais de 1 milhão de mensagens de apoio ao cliente por mês. Este valor é cinco vezes superior ao volume que registámos em 2018, o que demonstra a procura mundial por um serviço ao cliente multilingue ágil”, salienta. “Neste momento temos a oportunidade de desenvolver a próxima geração da plataforma de ‘Translation-as-a-Service’ que impulsionará as comunicações das empresas no futuro e, consequentemente, tornar-se no layer da tradução mundial”, acrescenta o fundador da Unbabel.

Já Sri Chandrasekar, partner na Point72 Ventures, defende que "fomos inspirados pela visão da Unbabel de fornecer traduções de nível empresarial apenas com o clique de um botão e impressionados com a tecnologia de tradução com interação humana que criaram. Acreditamos que a Unbabel está destinada a transformar a indústria da tradução, e estamos incrivelmente entusiasmados por sermos parceiros nesta caminhada”.

Com esta ronda, no total a Unbabel já captou investimento de 91 milhões de dólares.