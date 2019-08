Centros comerciais: Frey entra em Portugal com compra de quase €180 milhões

É mais um negócio milionário no retalho e no setor imobiliário em Portugal: a francesa Frey acaba de anunciar a compra do Algarve Shopping e do Albufeira Retail Park ao fundo Iberia Coop (que junta Sonae Sierra e CBRE GIP) por €179,3 milhões.

Nesta que é a primeira compra do grupo no País, está em causa a aquisição de quatro empresas que detêm direitos sobre uma área total de 60 mil metros quadrados. Em comunicado, a empresa refere que vai renovar os dois equipamentos "para implementar o espírito e os traços marcantes do seu conceito Shopping Promenade" e que a área tem um potencial de desenvolvimento de 9 mil metros quadrados de área bruta locável.

Já a Sonae Sierra, apesar de ter vendido a sua participação de 10%, vai gerir e comercializar ambos os espaços. "A manutenção da gestão e comercialização do AlgarveShopping e do Albufeira Retail Park comprova a elevada confiança dos investidores na nossa experiência e know-how e a contínua aposta na Sonae Sierra enquanto parceiro de eleição nas várias geografias onde estamos presentes,” refere em comunicado o CEO da Sonae Sierra, Fernando Guedes de Oliveira.

A Frey sublinha o "excelente desempenho" da região algarvia que justificou a aquisição: crescimento demográfico muito superior à média nacional, a localização dos centros numa zona de influência de 280 mil habitantes a menos de 20 minutos de distância, além dos 7,5 milhões de visitantes por ano.

A venda à empresa (que é especializada no desenvolvimento e gestão de centros comerciais ao ar livre) foi assessorada pela JLL.