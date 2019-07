Nova SBE recebe maior conferência académica financeira da Europa

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) vai receber de 21 a 24 de agosto o encontro anual da European Finance Association (EFA), associação que junta profissionais envolvidos na investigação, ensino e prática no domínio das Finanças.

Esta é a segunda vez que a maior conferência académica financeira da Europa, com 45 anos de existência, se realiza em Portugal. Nas instalações de Carcavelos são esperados mais de 750 participantes, incluindo economistas financeiros de algumas das principais escolas de negócios e universidades internacionais.

Ao longo dos três dias do evento serão apresentados 243 papers das áreas de Finanças e Gestão em 81 sessões. Do programa faz ainda parte a realização de dois painéis temáticos (desafios das fintech e potencial da regulação para lidar com as alterações climáticas) bem como a assembleia geral da EFA.

O comité executivo da EFA é liderado por Marcin Kacperczyk, do Imperial College London. O português Miguel Ferreira, professor na Nova SBE, é vice-presidente do organismo.

Os encontros anuais da EFA começaram em 1974 em França e Portugal foi pela primeira vez anfitrião em 1992, na Universidade Nova de Lisboa. Nos próximos dois anos o evento vai realizar-se em Helsínquia e Milão. O encontro do ano passado, em Varsóvia, reuniu cerca de 750 investigadores oriundos de mais de 230 universidades e organizações em 37 países, segundo a EFA.