Conhece as 5 escolhas para uma produtividade extraordinária?

Todos ansiamos manter o foco nos nossos objetivos e alcançar uma produtividade extraordinária. Mas com o excesso de informação a sabotar a nossa atenção constantemente, a nossa capacidade de pensar e tomar decisões fica comprometida e, muitas vezes, o que acontece é que nos sentimos ansiosos, esgotados e sobrecarregados desde o momento em que começamos a trabalhar. Em resumo: não somos capazes de dar o nosso melhor, sentimos que estamos em défice e não somos produtivos e muito menos extraordinários.

Estudos recentes afirmam que em ambiente de trabalho, um colaborador só consegue dedicar-se a uma tarefa durante 3 minutos, em média, antes de ser distraído. Isto porque os nossos cérebros estão vulneráveis à distração e a capacidade de pensar é substituída pela necessidade de reagir.

É, pois, fundamental resolver os desafios relacionados com a sobrecarga de decisões, a vulnerabilidade à distração e a manutenção dos nossos níveis de energia. Tal pode ser feito através de cinco escolhas que combinam princípios intemporais com a investigação mais recente no campo das Neurociências, no sentido de ajudar cada indivíduo a tomar decisões consistentes com o máximo de retorno para o tempo investido, dentro e fora do trabalho. Então, que escolhas são essas que visam o que podemos denominar como uma produtividade extraordinária?



1 – Atuar sobre o importante | Não reagir ao urgente

Vivemos sufocados por e-mails, submersos em solicitações e aflitos para dar resposta a cada vez mais tarefas; a solução passa por separar as atividades verdadeiramente importantes e prioritárias das distrações e, com isso, alcançar uma contribuição significativa.

2 – Procurar o extraordinário |Não ficar conformado com o normal

Todos procuramos fazer a diferença, mas o excesso de prioridades impede-nos, muitas vezes, de alcançar resultados extraordinários. No entanto, podemos redefinir prioridades em função dos papéis em que pretendemos ser relevantes e atingir resultados extraordinários.

3 – Programar as “Pedras grandes” | Não ficar perdido na “gravilha”

A crescente pressão do dia a dia no trabalho pode fazer com que nos sintamos impotentes para dar resposta a tudo. Para retomar o controlo da nossa vida pessoal e profissional, é essencial criar uma cadência de planeamento e execução, que produza resultados extraordinários nas áreas verdadeiramente importantes.



4 – Dominar a tecnologia |Não ser dominado por ela

Uma avalanche diária de e-mails, mensagens e alertas nas redes sociais constitui uma ameaça sem precedentes à nossa produtividade; por isso é fundamental aprender a colocar a tecnologia ao nosso serviço, de modo aumentar a nossa produtividade e a evitar distrações.

5 – Alimentar a chama interior | Não desperdiçar energia ou entrar em esgotamento

O número crescente de decisões que temos de tomar e o facto de a nossa atenção estar sob ataque não das 9h às 5h, mas sim constantemente, faz com que tenhamos a sensação que estamos sempre a trabalhar e que nos sintamos sem energia. Existem descobertas recentes na área das Neurociências que nos ajudam a recarregar continuamente a energia mental e física e promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

A verdade é que o dia tem 24h diárias para todos. No entanto, só alguns conseguem utilizar o seu tempo de forma a conseguir uma produtividade extraordinária, salvaguardando ao mesmo tempo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Aceita o desafio?