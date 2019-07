Rui Hortelão é o novo Head of Communication da KPMG

KPMG Portugal contrata, pela primeira vez, um responsável de comunicação. Inicia funções ainda este mês.

O antigo diretor da Sábado é a mais recente contratação da KPMG Portugal. A consultora anunciou esta terça-feira, 16 de junho, que Rui Hortelão é o novo Head of Communication da empresa, um cargo até agora inexistente. Inicia funções ainda este mês.

"Rui Hortelão tem vindo a desenvolver a sua carreira na área da Comunicação, essencialmente direccionado para os media, tendo passado pela direcção de vários meios da imprensa escrita, tais como o Correio da Manhã, o Diário de Notícias e a Revista Sábado – que fundou e onde, durante mais de três anos, desempenhou a função de Director", lê-se no comunicado enviado às redações.

A KPMG Portugal foi auditora do Banco Espírito Santo e foi, já este ano, condenada ao pagamento de uma multa de 3 milhões de euros por parte do Banco de Portugal, devido a "falhas e incumprimentos" relacionadas com as auditorias prestadas às contas daquele banco, justificou na ocasião o regulador.

A consultora justifica a contratação de Hortelão com a aposta "numa pessoa com elevada experiência jornalística e senioridade na área de comunicação e gestão no sector de media, surge no contexto da necessidade de reforço do compromisso para com esta importante e estratégica área, visando ainda consolidar, cada vez mais, a forma como a empresa comunica entre a sua equipa e com os restantes stakeholders externos".