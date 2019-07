Jornalistas da EXAME ganham Grande Prémio de Jornalismo Económico

O trabalho “As lições da crise”, dos jornalistas Nuno Aguiar e Clara Teixeira, é o grande vencedor da 13.ª edição do Prémio de Jornalismo Económico

O anúncio foi feito esta terça-feira, 16 de julho, numa cerimónia realizada em Lisboa. Os grandes vencedores da 13.ª edição do Prémio de Jornalismo Económico foram os jornalistas Nuno Aguiar e Clara Teixeira, da revista EXAME, com o trabalho: “As lições da crise”, publicado na edição de setembro de 2018.

Uma década após a falência do Lehman Brothers, a EXAME preparou um extenso dossiê de mais de 50 páginas com análise e opinião sobre como tudo começou, sobre o impacto em Portugal e as lições a retirar da crise para o futuro. Este trabalho candidatou-se na categoria de Mercados Financeiros, na qual foi também a vencedora.

Na categoria de Sustentabilidade e Inovação Empresarial, a vencedora foi Alexandra Correia, da revista VISÃO, com o trabalho “Os nossos colegas robôs”, que foi publicado na edição de 22 de março de 2018, e que falava da nova revolução industrial e de como está para (muito) breve a nossa convivência com estes novos trabalhadores.

Já na categoria de Gestão de Empresas e Negócios, a vencedora foi Ana Sofia Santos, do jornal Expresso, com o trabalho “Privados pedem saúde para as parcerias”, publicado em novembro do ano passado, quando estavam a terminar os primeiros contratos de gestão privada de hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão a terminar e se delineavam as regras do jogo para os novos concursos.

O Prémio de Jornalismo Económico é promovido pelo banco Santander Totta e pela Universidade Nova de Lisboa e nesta edição recebeu 54 candidaturas, que foram avaliadas por personalidades ligadas às Ciências Sociais, Jornalismo, Finanças, Sustentabilidade e Gestão: Francisco Caramelo (Diretor da NOVA FCSH), António Granado (NOVA FCSH), Conceição Zagalo, Graça Franco (Rádio Renascença), Helena Garrido (RTP), José Albuquerque Tavares (NOVA SBE) e Paulo Pinho (NOVA SBE).