Aniversário: Assine a EXAME a preços especiais e receba o livro 'As lições para o século XXI'

A revista EXAME celebra 30 anos de vida e quer partilhar as comemorações com todos os seus leitores. Se ainda não é assinante, aproveite a campanha exclusiva de aniversário: por 40 euros receba em sua casa 12 edições da revista de economia e negócios mais prestigiada do País.

Se assinar agora, vai receber também o livro ’21 Lições para o século XXI’, de Yuval Noha Harari, autor do best seller 'Sapiens - a História breve da Humanidade'.

Assine já!