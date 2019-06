Conheça o programa da Conferência dos 30 anos da EXAME

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, gestores como Isabel Vaz ou Rui Miguel Nabeiro e figuras que foram capa da EXAME ao longo dos anos, como Dionísio Pestana, todos se juntam na grande conferência Portugal em Exame, dedicada aos 30 anos da nossa revista.

A 27 de Junho, no Centro Cultural de Belém, preparámos um dia cheio, com debates, apresentações, em que tanto recuaremos ao Portugal de 1989 - quando a EXAME nasceu - como olharemos para os próximos 30 anos, em áreas-chave como a mobilidade, o trabalho, a transformação digital, os serviços financeiros ou a tecnologia.

No dia e no local da conferência estará também uma exposição fotográfica com 30 imagens de outras tantas personalidades que foram capa da EXAME ao longo dos anos. Este exercício, no qual recuperamos também as capas originais, estará disponível na edição de Julho da EXAME, que estará nas bancas no final deste mês, e que é integralmente dedicada ao aniversário da mais prestigiada revista de economia de Portugal.

A entrada na conferência é gratuita, mediante inscrição através do email eventos@trustinnews.pt.

Junte-se a nós.