TAP dá prémios superiores a 1 milhão de euros em ano de prejuízos

Mais de 100 trabalhadores da TAP, entre os quais um responsável máximo pela área do marketing, receberam no ano passado um total de mais de €1 milhões em prémios. Os bónus foram pagos num ano em que a TAP teve prejuízos de €118 milhões.

Segundo a lista a que a VISÃO teve acesso, os prémios que foram distribuídos oscilam entre os €1 021, o bónus mais baixo, e os €110 mil atribuídos a um colaborador ligado ao conselho de administração, bem como a um responsável da área das receitas.

Há ainda um bónus no valor de €88,2 mil e outro membro ligado ao conselho de administração terá recebido €14,2 mil. No total, segundo a lista, terão sido 119 os trabalhadores abrangidos pelo pagamento, chegando-se a um total de €1,17 milhões.

A VISÃO contactou a TAP e um dos colaboradores que terá recebido um dos valores mais elevados. Em resposta, a direção de comunicação da empresa disse que "nenhum membro da comissão executiva recebeu prémio" e que "a TAP não comenta a sua política de mérito."

O Sitava (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos) confirmou à Lusa a distribuição dos prémios. Paulo Duarte, coordenador do sindicato, estranhou a prática da TAP de escolher apenas alguns colaboradores para receberem os prémios, uma vez que em 2017, ano de lucros, "os prémios foram distribuídos por todos” de forma igual.

Segundo o Negócios, os representantes do Estado na companhia marcaram para esta quinta-feira uma reunião extraordinária urgente do conselho de administração da TAP. Os seis membros da administração revelam-se "bastante incomodados" com a decisão de distribuir estes prémios.

A companhia aérea TAP S.A., liderada por Antonoaldo Neves é detida a 100% pela TAP SGPS, que por sua vez está a 50% nas mãos do Estado (Parpública) e do consórcio privado Atlantic Gateway (45%, distribuídos entre o empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa).

A TAP tem em curso, até 18 de junho, uma emissão de obrigações com a qual espera levantar no mercado €50 milhões, que vencem em 2023. O montante a levantar junto do mercado destina-se, segundo a empresa, a "consolidar o passivo."