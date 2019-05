Mário Ferreira vende 40% da holding de cruzeiros aos norte-americanos da Certares

O empresário Mário Ferreira vendeu 40% do seu negócio de cruzeiros ao fundo norte-americano Certares, apurou a EXAME. A posição minoritária na Mystic Invest Holding terá valido €250 milhões, um valor que, no entanto, o empresário português não confirma.

A transação, que a EXAME dá a conhecer em primeira mão na sua edição de junho (já nas bancas), vai permitir reforçar o capital e provisões da companhia e investir noutros negócios (com €75 milhões, que irão para a empresa-mãe, a Mystic Invest SGPS) que o CEO não detalha.

Além de falar sobre o negócio com a Certares (um fundo que investe em empresas de viagens e turismo e hotelaria), Mário Ferreira dá uma extensa entrevista à EXAME em que expressa o desejo de cotar o seu grupo na bolsa de Nova Iorque em 2024, altura em que projeta uma avaliação de mais de €2 mil milhões, mais do triplo dos €625 milhões em que fica avaliada com a compra pela Certares.

Debaixo da holding de que o empresário vendeu 40% estão empresas como a Douro Azul, a Nicko Cruises ou a Mystic Cruises USA NEW.

