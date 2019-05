Portugal: notas de 10 e 20 euros representam 87% dos levantamentos

As notas mais levantadas do Banco de Portugal, em 2018, foram as de 10 e 20 euros, sendo que as menos requisitadas foram as notas de 200 euros, revela no seu Relatório da Emissão Monetária o regulador nacional. No documento, a instituição liderada por Carlos Costa salienta que “ao longo do ano, foram levantados do Banco de Portugal 11 261 milhões de euros em notas (660 milhões de notas), mais 3,2% do que em 2017, e depositados 14 056 milhões de euros em notas (690 milhões de notas), sobretudo por empresas de transporte e tratamento de valores, em nome das instituições de crédito”. Destas, as de “ 20 e de 10 euros foram as mais procuradas em Portugal, ao representarem, respetivamente, 47,5% e 40,1% da quantidade de notas levantadas no Banco de Portugal em 2018. A nota de 200 euros foi a menos requisitada”.

O banco central fez ainda saber que o número de notas e moedas contrafeitas a entrar na economia portuguesa se manteve residual. A instituição conseguiu retirar de circulação 18 047 notas falsas. Nas moedas contrafeitas, o número ficou-se pelos 2 801. As notas mais falsificadas são as de 20 e 50 euros, enquanto as moedas de 2 euros são os principais alvos de apreensão.

O relatório do Banco de Portugal nota também que nas operações de montante mais reduzido, os portugueses continuam a preferir pagar em dinheiro, apesar de os outros meios de pagamento – cartões, aplicações informáticas entre outros – estarem a crescer de forma acentuada. O Relatório de Emissão Monetária divulga informação detalhada sobre as atividades de produção, distribuição, controlo da genuinidade e qualidade das notas e moedas em Portugal,