PAN triplicou a votação em metade dos distritos

Durante o seu comentário sobre os resultados eleitorais, Miguel Sousa Tavares dizia que "o PAN não tem um voto nos meios rurais" e que era o partido dos "urbano-depressivos". Contudo, quando olhamos para o que aconteceu distrito a distrito, verificamos que os ganhos do partido foram transversais a todo o país, ainda com mais peso nos maiores centros urbanos. Só em 2 dos 18 distritos (mais 2 regiões autónomas) o PAN não duplicou a sua votação face a 2014 e, em metade deles, até a triplicou.

Os números mostram que o maior crescimento neste período ocorreu em Braga, onde a votação do partido disparou 283%, passando de 2.919 para 11.1169 votos. Os outros distritos onde o PAN mais aumentou o número de votos foram: Porto (243%), Aveiro (238%), Viseu (229%), Vila Real (226%) e Coimbra (215%). As subidas mais modestas ocorreram na Madeira (“apenas” 26%) e Guarda (84%).

Alguns dos crescimentos mais expressivos explicam-se com bases relativamente baixas, onde mil votos fazem uma enorme diferença. Vale a pena por isso olhar também para o crescimento em pontos percentuais. Nessa ótica, os maiores saltos ocorrem em Lisboa e Setúbal, de 4,37 e 4,35 pontos percentuais, respetivamente. A seguir, surgem Porto (3,94 pontos), Faro (3,74), Aveiro (3,09) e Leiria (3,05). Por outro lado, o partido quase estagnou na Madeira e teve crescimentos mais modestos na Guarda, Bragança e Portalegre.

Os distritos e regiões onde o partido mais aumenta a sua votação são também aqueles onde tem melhores resultados. Em Lisboa e Setúbal não ficou longe dos 7%. De notar ainda que o distrito onde o PAN tem pior resultado fica próximo do distrito onde o seu desempenho tinha sido melhor há 5 anos: em 2014, o máximo que alcançou foi 2,42% em Lisboa e agora o pior que conseguiu foi 2,19% em Bragança.

Embora o litoral seja terreno mais fértil para as ideias do PAN - principalmente onde existem grandes cidades - a distribuição é relativamente consistente por todo o País, com os distritos do Norte a obterem votações mais baixas.