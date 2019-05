Hyatt abre hotel em Lisboa em 2020

A cadeia hoteleira Hyatt confirmou esta segunda-feira, 20 de maio, a sua entrada em Portugal com um novo hotel em Lisboa, que abrirá no final do próximo ano.

De acordo com um comunicado da marca norte-americana, o Hyatt Regency Lisbon vai ter 200 quartos e apartamentos e será instalado na zona de Belém, entre a Rua da Junqueira e a Avenida da Índia, ao lado do centro de congressos da FIL e de frente para o Tejo.

A unidade, especifica a nota, resulta de um contrato de franchising assinado entre a empresa hoteleira e a Realtejo – Hotelaria e Turismo, S.A., detida pela United Investments Portugal (a empresa por detrás do Pine Cliffs de Albufeira e do Sheraton Cascais Resort, além da Yotel) e pela Fibeira, uma sociedade gestora de participações sociais com atividades na imobiliária, nos serviços e na hotelaria.

A notícia da abertura do hotel, dirigido a turistas ou viajantes em negócios, já tinha sido avançada no final da semana passada pelo Jornal Económico, que referia tratar-se de um investimento de €70 milhões.

Em todo o mundo existem mais de 190 estabelecimentos com a marca Hyatt Regency, espalhados por 30 países, em zonas urbanas ou de resort. Já a casa-mãe, Hyatt, gere 19 marcas internacionais, em mais de 850 propriedades localizadas em mais de 60 países.

Desde agosto do ano passado que a Hyatt e a Small Luxury Hotels of The World têm um acordo para incluir os hotéis desta marca no seu programa de fidelização. Em Portugal havia 15 unidades incluídas nesta parceria, entre as quais o Palácio Hotel Estoril, a Pousada de Lisboa ou o Hotel da Estrela na Grande Lisboa.