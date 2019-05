FNAC compra PC Clinic

A FNAC anunciou a compra em Portugal da rede de lojas de reparação e manutenção de equipamentos eletrónicos PC Clinic, presente em quase 40 pontos a nível nacional.

Segundo um comunicado do grupo francês, esta é a primeira aquisição feita pela Fnac Darty no País e a operação é uma forma de diversificar os serviços prestados, posicionado também as lojas como espaços de apoio técnico para uma relação mais duradoura com os clientes.

À EXAME, fonte da FNAC adianta que está em causa um acordo para a aquisição de 100% da empresa, que deverá estar concluída nos próximos três meses, mas cujo valor não revela. "Os fundadores da PC Clinic "vão manter-se na estrutura no apoio à gestão do negócio," acrescenta.

Além do serviço de assistência em 27 lojas FNAC (resultado de uma parceria de prestação de serviços entre as duas marcas), a rede PC Clinic inclui ainda 12 lojas nas zonas do Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve, num total de 250 trabalhadores com especialização em marcas como Apple (desde 2011), Microsoft ou Samsung.

A PC Clinic abriu a sua primeira loja há 15 anos no centro comercial Oeiras Parque. Com sede em Matosinhos, é liderada por Ricardo Pereira de Sousa e em 2014 foi transformada em sociedade anónima. Segundo as contas de 2017, disponibilizadas no site da Informa D&B, faturou €5,9 milhões e teve lucros de €55,9 mil.

A aquisição em Portugal é a mais recente do grupo FNAC Darty, que em França e na Bélgica comprou a WeFix (rede de reparação de smartphones) e está prestes a fechar a compra da Nature & Découvertes (produtos naturais e de bem-estar).