PME Líder em debate no Ministério do Trabalho

Está já a ser preparada a 11.ºedição da revista PME Líder, realizada pela EXAME em parceria com o Novo Banco, e cujo foco está apontado à questão das qualificações dos recursos humanos, e de que forma a oferta se tem cruzado com a procura por parte das empresas.

A revista, que chega às bancas em junho, trará a já habitual análise ao setor das PME, e ainda o resultado de um observatório alargado que teve lugar no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com a presença do ministro José Vieira da Silva.

Durante mais de duas horas governantes, empresários e representantes de instituições de formação profissional juntaram-se a discutir o atual momento do mercado, as principais dificuldades e desafios e a desenhar algumas soluções. O debate foi moderado pelo diretor da EXAME, Tiago Freire e juntou personalidades de várias regiões e setores. Numa altura em que a taxa de desemprego tem estado a cair no País, há agora outras questões m cima da mesa, e todos os setores parecem ser unânimes em alguns dos caminhos que podem ser seguidos para os mitigar.