Processos concluídos levam insolvências a subir 5% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano foram declaradas insolventes 1 530 empresas, acima das 1 456 registadas no mesmo intervalo do ano anterior. O aumento de 5,1%, reportado esta quinta-feira, 4 de abril, “deve-se, em exclusivo, à conclusão de um maior número de processos de insolvência,” justifica a a empresa de seguros de crédito Iberinform – Credit e Caución.

O número de processos concluídos subiu num ano mais de 30%, para 893, entre janeiro e março de 2019. Já as declarações de insolvência requeridas e apresentadas e os planos de insolvência reduziram-se em termos homólogos, mas não em número suficiente para contrariar a subida do conjunto das situações de insolvência.

Assim, e de acordo com os mesmos dados, no primeiro trimestre houve 306 declarações de insolvência requeridas (menos 21,4%) e 320 apresentadas (descida de 15,1%). Quanto aos planos de insolvência registados a queda foi de 50%, para 11. Da soma destas quatro situações (processos concluídos, insolvências requeridas, apresentadas e planos) resulta o número de insolvências.

As maiores subidas nas insolvências registaram-se nos setores da indústria transformadora (mais de 30%) e do comércio a retalho (11,7%), enquanto as demais atividades (comércio por grosso, outros serviços e construção e obras) viram as insolvências descer em termos homólogos. Porto e Lisboa lideram no número de insolvências (apesar de a região da capital ter registado menos casos que há um ano), ao passo que Vila Real, Évora e Guarda foram os distritos com maiores reduções percentuais de insolvências.

Do lado da criação de empresas a tendência foi de crescimento. Até março surgiram mais 2 372 empresas do que no mesmo período do ano anterior, uma variação positiva de 17,7% que elevou o total de firmas nascidas para 15 756. Todos os setores verificaram subidas. O aglomerado “outros serviços” representou quase metade (44%) das novas empresas, enquanto o maior crescimento anual (de 46,2%) se verificou no setor da construção e obras.

No início deste ano a empresa de seguros de crédito antecipava para 2019 um aumento da entrada em dificuldades de empresas no Reino Unido e em Itália, apontando para uma estagnação em Portugal (descida inferior a 2%).