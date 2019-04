Norueguesa Orkla entra no capital da 'made in Portugal' Captain Kombucha

A empresa alimentar norueguesa Orkla anunciou a compra de uma participação na Captain Kombucha, marca de bebidas naturais fermentadas que tem sede e produção em Portugal. O valor da aquisição de 43,5% da empresa Asteriscos e Reticências, dona da marca, não foi revelado.

A companhia tem instalações industriais em Évora, onde produz seis variedades da kombucha, uma bebida ligeiramente gaseificada, feita a partir da fermentação de chá preto ou verde e açúcar com uma cultura variada de bactérias e fermentos. A marca refere que os produtos, além de serem vegan e isentos de glúten, são ricos em antioxidantes, probióticos e enzimas e obtida a partir de ingredientes biológicos.

No ano passado, a empresa obteve um financiamento comunitário de €500 mil no âmbito de um projeto de internacionalização, financiado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo. Na altura, a empresa – que está presente em mais de 20 países - dizia querer exportar 70% da sua produção. Em Portugal, o produto está à venda em supermercados como Celeiro, Biomercado, Apolónia e está a entrar na grande distribuição (Continente, Jumbo ou El Corte Inglés) e Go Natural, afirmou recentemente o presidente da empresa, Peter Matuska, à Grande Consumo.

“Ao investir na marca Captain Kombucha, estamos a pôr o nosso dinheiro num produto novo e cada vez mais popular. Os probióticos e ácidos orgânicos que contém têm um efeito positivo na saúde intestinal, que é uma das áreas prioritárias da Orkla,” refere em comunicado o presidente executivo da Orkla Foods International, Johan Wilhelmsson, que passará a liderar a administração da dona da Captain Kombucha. A norueguesa refere ainda que a marca triplicou a faturação entre 2017 e 2018, de €900 mil para cerca de €3,1 milhões.

A marca Captain Kombucha Legendary Healthy Drink foi registada em 2017 em nome da Asteriscos e Reticências, S. A., sediada em Cascais. Esta empresa era até agora detida na sua maioria pela Bioverages, empresa controlada por Peter Matuska e Matus Vavercak. Segundo o comunicado da Orkla, os fundadores controlavam 85% do negócio enquanto os restantes 15% estavam nas mãos da empresa de venture capital alemã Doehler Ventures, financiada pelo fabricante de ingredientes alimentares Doehler. Depois da compra, os fundadores ficarão com uma fatia de 48,5% e a Doehler Ventures reduzirá para 7,9%.

Em entrevista recente à Grande Consumo, Matuska afirmava que todo o processo de produção da Captain Kombucha decorre em Évora, da infusão de chá verde até ao engarrafamento, através de um processo artesanal. Este ano deverão ser lançadas novas embalagens mais amigas do ambiente.

A Orkla, cuja atividade está concentrada nos países nórdicos, bálticos e no centro da Europa, desenvolve negócios na área alimentar, confeitaria e snacks, produtos de higiene e ingredientes alimentares. Os interesses industriais da empresa estendem-se ainda à pintura e revestimentos (Jotun), energia hídrica, venture capital e imobiliária.