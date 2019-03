Portuguesa Green Swan compra maior rede de lojas de brinquedos da Holanda

A Green Swan, grupo português que comprou no ano passado a atividade da Toys' R Us em Portugal e em Espanha, voltou às aquisições de empresas em dificuldades no setor do retalho de brinquedos. Desta vez, o alvo é a Intertoys, maior empresa holandesa de venda de brinquedos, que recentemente foi declarada falida.

O acordo de compra, feito com a Alteri Investors, passa por manter aberta a maior parte das lojas (das 286 deverão fechar pelo menos 91 até meados de maio) e preservar entre um terço e metade dos postos de trabalho. Dos atuais 3 200 empregados, mil a 1 500 manterão o vínculo.

No comunicado da Alteri Investors, Paulo Andrez, CEO da Green Swan, salienta a experiência multicanal que pretende imprimir à Intertoys e realça que esta operação, somada às compras da Toys R'Us em Portugal e Espanha e da Maxitoy "está a conseguir revitalizar o turbulento mercado dos brinquedos."

“O acordo abre caminho à recuperação de uma parte substancial das lojas na Holanda e torna a Intertoys parte do maior grupo de retalho de brinquedos da Europa,” refere a Alteri Investors, que não revela o valor da transação.

A Intertoys, maior rede de lojas de brinquedos da Holanda, foi à falência em meados de fevereiro, três semanas depois de o tribunal ter declarado a insolvência da empresa. Segundo a Alteri Investors (a quem a empresa tinha sido vendida em outubro de 2017 pela Blokker Holding) a Intertoys apresentava um turnover de €475 milhões por ano. As vendas de liquidação das 91 lojas que serão encerradas arranca este fim de semana.

Em janeiro passado a Green Swan, já tinha também adquirido à Blokker Holding os ativos da Maxi Toys, com lojas na Bélgica, França, Luxemburgo e Suíça. No final de fevereiro acrescentou à carteira a rede de lojas da Bart Smit, comprada igualmente à britânica Alteri.