Alexandre Fonseca na capa da Exame de Março

Alexandre Fonseca abriu as portas do seu gabinete à Exame, e desta vez não foi para falar da Media Capital ou da fibra óptica, mas sim para falar de si. Do seu percurso, desde os tempos de criança na Amadora, até ao seu estilo de gestão e comunicação, dando-nos um retrato nunca antes visto do homem que nos diz: "Não é uma gravata que faz o gestor".

Este tema faz a capa da Exame de Março que tem grande destaque no seu interior, mas há muito mais para ler na sua revista. Demos um verdadeiro "mergulho" na cultura da Outsystems, para perceber, afinal, o que faz desta uma empresa diferente para quem lá trabalha e de que forma isso se reflete na sua atividade. Um unicórnio visto por dentro, pelas suas pessoas. Ainda na tecnologia, Ricardo Parreira levou-nos à empresa que dirige, a PHC, que está a comemorar 30 anos de existência.

Conversámos com Joaquim Sérvulo Rodrigues, CEO da Armilar, a antiga Espírito Santo Ventures que lançou um novo fundo de até 60 milhões de euros dedicado à transferência de conhecimento do meio universitário para as empresas.

Traçámos ainda um retrato da imobiliária de luxo Sotheby's, através de Miguel Poisson, o seu diretor-geral, num momento em que o tema do imobiliário e das tendências do seu preço continuam na ordem do dia.

Cristina Fonseca, co-fundadora da Talkdesk e actualmente parter na Indico Capital Partners, esteve no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, e escreveu para a Exame um relato dessa experiência, na primeira pessoa.

De destacar também a publicação e análise ao estudo Global RepScore Pulse, da OnStrategy, que analisa a força das marcas em Portugal. A novidade é que as duas marcas que maior robustez apresentam são ambas portuguesas.

Fomos ainda ver como são feitos os carismáticos cadernos Emílio Braga e perceber por dentro como funciona esse negócio familiar que vende para várias lojas de luxo no estrangeiro.

Não perca igualmente uma análise ao investimento em Legos raros e uma reportagem na feira do brinquedo antigo que se realiza regularmente em Lisboa.

Nesta edição da Exame estreamos ainda duas rubricas. A "Gestão na Prática" traz os conselhos de Nuno Pedras, CIO da Galp, para se manter focado e gerir a sua produtividade. E ainda "O que ando a ler", na qual Miguel Pina Martins, da Science4You recomenda uma leitura útil para o seu dia a dia enquanto gestor.

Boas leituras!