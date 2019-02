Tudo sobre as 500 Maiores & Melhores Empresas

Já foram identificadas as 500 Maiores & Melhores empresas portuguesas, numa parceria entre a EXAME, a Informa e a Deloitte, que em 2018 atingiu a 29ª edição.

Na revista especial editada no final do ano, consta um código que permite o acesso aos dados financeiros, em Excel, destas 500 companhias, que pode descarregar e analisar no link abaixo.