Líder da Google ibérica na administração da Sonae

A country manager da Google em Espanha e em Portugal vai ser uma das novas administradoras da Sonae para o mandato 2019-2022. O nome de Fuencisla Clemares, que há cerca de dois anos lidera o negócio ibérico da tecnológica, é uma das novidades na proposta do acionista de referência, a Efanor Investimentos, para a nova administração da Sonae, conhecida esta quarta-feira, 27 de fevereiro.

Além de Clemares, a lista proposta à assembleia geral anual e eleitoral de 2019 – com dez administradores, mais dois do que a atual composição do órgão – conta ainda com novas entradas: Cláudia Azevedo (que desde julho se sabe que será a nova CEO, substituindo os co-CEO, o irmão Paulo Azevedo e Ângelo Paupério), Carlos António Rocha Moreira da Silva (vice-presidente da Sonae Indústria), Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh e João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores.

O percurso de Fuencisla Clemares inclui quase sete anos de carreira na consultora McKinsey e dois anos no grupo de retalho Carrefour, antes de chegar em 2009 à Google, onde foi diretora de vendas e, desde novembro de 2016, lidera a Google a nível ibérico.

Já João Pedro Dolores vem da casa – é chief corporate center officer da Sonae desde novembro de 2018, tendo ascendido a líder de estratégia empresarial em 2014. É também administrador não-executivo da Sonae MC e da NOS. Tal como Fuencisla, também passou pela McKinsey. O belga Philippe Haspeslagh, professor e diretor honorário na Vlerick Business School, foi professor no INSEAD é também atualmente chairman do negócio familiar Ardo, produtor de vegetais e fruta congelada.

De saída estão Andrew Eustace Clavering Campbell, Christine Cross e Tsega Gebreyes, atualmente administradores não-executivos e que não figuram da proposta apresentada pelo acionista de referência da Sonae.

A equipa mantém-se maioritariamente masculina: Fuencisla Clemares, Cláudia Azevedo e Margaret Trainer (que se mantém na adimnistração) são as únicas mulheres.