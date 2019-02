Economia e mobilidade elétrica em debate na PSA Retail

Um final de tarde de encontro e de debate, com dois temas fundamentais da atualidade. Foi esse o mote para o encontro, na passada quarta-feira, organizado pela PSA Retail, nas instalações da Peugeot Sucursal, em Alfragide, numa parceria com a EXAME e a Exame Informática.

Aproveitando o lançamento do novo Peugeot 508, falou-se de outros temas para além dos automóveis. Num workshop conduzido por Pedro Oliveira, diretor da Exame Informática, o primeiro bloco foi dedicado às perspetivas económicas para o ano que vai no início, a cargo de Tiago Freire, diretor da EXAME. De seguida, subiu ao palco Sérgio Magno, chefe de redação da Exame Informática, numa conversa acerca da mobilidade elétrica, com foco na recente polémica acerca dos carros a diesel.

O encontro contou com a participação de várias dezenas de clientes empresariais da PSA Retail, num fim de tarde descontraído.